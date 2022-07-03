Верка Сердючка вдохновила своей культовой фразой сестру-двойняшку экс-солиста групп "Время и Стекло" и "MOZGI" Позитива на татуировку. В сторис на своей странице в Instagram Данилко разместил забавные кадры, на которых Елизавета задирает белое платье и демонстрирует свежую татуировку.

На наружной поверхности бедра Лиза набила изображение Сердючки, где она выкрикивает "Геть з України, м*скаль некрасівий!''. На видео сестра Позитива также напевает эту фразу, ставшую особенно актуальной после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Сердючка оценила оригинальную татуировку Елизаветы и сопровождала кадры смайликами в виде трех красных сердечек.

Раньше Позитив немного рассказывал о своей сестре Лизе. Они двойняшки, и Елизавета старше Алексея на 10 минут. При этом певец считает, что они очень разные как снаружи, так и по характеру. По словам Позитива, его сестра тоже очень творческий человек, она работает журналистом и театральным критиком в Киеве.

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