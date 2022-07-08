Популярная украинская певица Мишель Андраде, которая недавно вместе с Позитивом ушла из продюсерского центра Потапа и Ирины Горовой, полностью изменив сотрудничество, поделилась в своем Instagram первыми успехами. Как известно, после ухода от продюсера, Мишель, Позитив и Алина Паш записали совместную песню "Перед світанком", которая очень понравилась украинцам.
На своей странице Андраде опубликовала несколько соблазнительных фото, сделанных в интересной локации. На снимках артистка позирует в белом костюмчике, который состоит из короткого топика и широких брюк в спортивном стиле. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.
В подписи к публикации Мишель рассказала об успехе новой песни: "Друзья! Благодарю вас за ваши отзывы о нашем трио "Перед світанком"! Это наш первый релиз в новом формате сотрудничества с @mozgientertainment. Делимся промежуточными результатами Digital Distribution: "Перед світанком" – самый популярный трек среди свежих премьер украинских и мировых исполнителей. Лучшие из лучших в подборке "Украинские хиты 2022". "Перед світанком" на обложке плейлиста Top Hits. Первые в плейлисте "Украинское из TikTok".
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