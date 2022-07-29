Бывший участник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний, который совсем недавно высказался о событиях в стране, дал интервью ведущему Славе Демину и затронул несколько интересных тем.
По словам Алексея Завгороднего, он скучает по своему товарищу Потапу, который сбежал в Испанию подальше от войны и фактически не показывается. Алексей отмечает, теперь они начали общаться редко по ряду причин.
«Здесь речь не только о Потапе, обо всех, кто оказался за границей до войны, могу сказать, когда я с ними разговариваю, я понимаю, что им очень сложно понимать что они и как они. Они не видели ракет этих, они не видели, что здесь действительно происходит» - высказался мужчина.
Он подчеркнул, что острых тем с Потапом не обсуждает, они стали отдаляться. Также он не раз просил вернуться артиста домой:
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«Я не единственный его друг, который ему об этом говорит. Очень много, с кем я общаюсь, с людьми, которые здесь, конечно, каждый ему говорит. Но, мне кажется, что очень сложно ему, видимо, воспринимать это все и понимать, как он вернется, что оно будет».
Также Позитив представил новую песню с нецензурными выражениями.Композиция называется «Ничего личного», она на русском языке. Песня совсем не похожа на те, что Позитив исполнял ранее.
Напомним, что Позитив, который ушел от Потапа, начал выступать с Дядей Вадей из группы Mozgi
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