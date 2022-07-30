Филипп Киркоров не смог посетить одну из стран, о чем рассказал Владимир Остапчук, подняв украинцам настроение.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска", будущее которой сейчас очень туманно. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. И после начала вторжения Владимир пошел в тероборону, защищать Украину. Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

А в этот раз Владимир не смог пройти мимо новости о Филиппе Киркорове. Как оказалось, российского артиста не пустили в Молдову.

"Киркорова уже и в Молдову не пустили. Ну Филя, нравится, не нравится, бутылка продвигается", - написал Остапчук, шутя над Киркоровым.

Стоит отметить, что Филипп Киркоров - российский артист, который поддержал военные действия в Украине. А недавно звезда опозорился во время посещения "Евровидения". Там знаменитость пытался показать свою статусность, но ему пришлось сидеть не в ВИП-ложе, как сам рассказывал Филипп, а не на самых комфортных местах с обычными людьми.

Сообщалось, что Киркоров намылился в оккупированный Крым и нарвался на жесткую реакцию.

"Вчера на концерте произошла магия. Мы вместе стали единым целым. Нам сейчас как никогда важно сплотиться. Я держу путь в Крым", - сказал Киркоров.

Напомним, Киркоров примчался в Крым с подарками для раненых оккупантов

А еще Politeka сообщала, что Киркоров рванул в Крым к раненным оккупантам и получил "оплеуху" от Невзоровых

Также Politeka писала, что Киркоров засыпал Остапчука сообщениями, которые напоминают "подкаты"