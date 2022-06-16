Как сообщает Politeka.net, о нетрадиционной ориентации российского певца Филиппа Киркорова давно ходят слухи. Телеведущий Владимир Остапчук, который лично с ним знаком дал откровенное интервью Славе Демину и рассказал, что Киркоров не приставал к нему прямо. Однако намеки все же были.

Владимир вспомнил, что российский певец писал ему в социальных сетях и даже отправлял скриншоты голосования за его пару, когда Остапчук участвовал в "Танцях з зірками".

Слава пошутил, что это и были "подкаты" со стороны Филиппа Киркорова, но Владимир твердо ответил, что они эту тему напрямую не обсуждали.

"Я не помню, чтобы мы заходили на эту тему симпатии. Возможно когда-то какие-то шутки в переписке были. Но так, чтобы прямо кто-то кому-то что-то предлагал. Да нет, ты что. Бред. Мне бы хотелось думать, что он увидел во мне мужчину, с которым хотел бы провести вечер. Мне это греет душу. Но я не такой ориентации. Я люблю женщин", – сказал Владимир Остапчук.

Напомним, что Остапчук и Суханов поскандалили в прямом эфире, в чем причина.

Как сообщала Politeka, ведущий "Маски" Остапчук честно рассказал, почему три месяца не общается с детьми.

Также Politeka писала, что ведущий "Маски" Остапчук дал совет тем, кто переходит на украинский язык.