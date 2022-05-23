Так, гендиректор EBU Ноэль Курран заявил, что на сегодняшний день продолжается процесс устранения страны с конкурса, сообщает ирландское издание TheJournal.

«Думаю, нам совершенно ясно, что мы не сможем привлечь Россию к участию в конкурсе», — подчеркнул Курран, комментируя запрет на участие рф в этом году.

По его словам, сейчас идет процесс полной приостановки участия страны в конкурсе.

В комментариях пользователи соцсетей с воодушевлением отнеслись к намерениям отстранить рф от «Евровидения» в ближайшие годы.

«Давно надо было», «Еще бы Киркорова туда не пускать», «Великолепная новость. Представляю, как сейчас у них бомбит», «Побольше бы таких новостей», - пишут комментаторы.

Напомним, в этом году Россию отстранили от участия в «Евровидении» из-за полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. Примечательно, что в зрительном зале во время гранд-финала был замечен российский певец Филипп Киркоров.

В следующем, 2023-м году, конкурс должен состояться в Украине, так как именно украинская группа The Kalush Orchestra одержала победу в гранд-финале Евровидения-2022.

Напомним, безработная Леся Никитюк занялась новым делом, предлагая свои услуги.

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