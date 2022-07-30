Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова часто делится правдивыми моментами из своей жизни. У девушки более 1,6 миллионов подписчиков в Инстаграм, которым она показывает свою семью, увлечения, свои наряды и многое другое.

Сейчас Дарья решила поддержать жену президента Елену Зеленскую, которую раскритиковали за "неженственную позу" в ​​журнале Vogue.

Блогерша также присоединилась к флешмобу с хештегом sitlikeagirl против стереотипного поведения относительно женщин и девушек в обществе.

Фото, на котором Квиткова сидит подобно тому, как первая леди Украины на обложке американского Vogue, девушка разместила у себя в Инстаграм.

Снимок сделан в польской столице – Варшаве. Даша сидит на ступеньках, широко расставив ноги.

"Красавица", "Невероятная", "Круто", "Ну и зачем?", "Это фото намного эстетичней, чем у Лейбовиц", - пишут подписчики Интаграм-аккаунта.

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