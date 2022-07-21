Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова часто делится правдивыми моментами из своей жизни и не пытается отфотошопить свои снимки, чтобы скрыть малейший изъян.

Сейчас у девушки более 1,6 миллионов подписчиков в Инстаграм, которым она показывает свою семью, увлечения, свои наряды и многое другое.

В этот раз Даша решила рассказать поклонникам, как прошла ее ночь, с чего начался день, а также не забыла сверкнуть своей похудевшей фигурой перед зеркалом.

Ночью Квитковой приснился страшный сон, после которого она расплакалась.

«Мне сегодня всю ночь снились взрывы, как мы убегаем, прячемся и т.д. Просыпаться со слезами на глазах такая себе история», - призналась девушка.

Далее она рассказал, что ее супруг Никита Добрынин поехал к врачу, а она записала себя на массаж.

"День начался с того, что Никита уехал к врачу-подологу, а я смогла посидеть в массажном кресле и подождать его", - рассказала Даша.

При этом блогерша не забыла традиционно сфотографировать себя перед зеркалом и показать во что была одета.

В кадре она появилась в белых брюках и коротком черном топике. При этом ширинку она растегнула.

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