Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова часто делится правдивыми моментами из своей жизни. У девушки более 1,6 миллионов подписчиков в Инстаграм, которым она показывает свою семью, увлечения, свои наряды и многое другое.
Сейчас Даша с маленьким сыном выехали из Украины в Польшу. Квиткова остановилась в Варшаве, где устроила эффектную городскую фотосессию.
В голубом корсете и черных трендовых брюках с завышенной талией Дарья прогулялась по улицам столицы Польши. Стильный образ блогерша дополнила аксессуарами: маленькой сумочкой от известного бренда и солнцезащитными очками.
«Дарья в Варшаве», - назвала серию снимком Квиткова.
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Читательницы страницы Даши Квитковой очарованы ее изяществом и грацией. Они сравнили блогершу с киноактрисой.
"Как кинозвезда",
"Дарья, срочно на обложку журнала!!!",
"Суперстар",
"Как можно быть такой невероятно красивой?😍😍😍",- пишут в сети.
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