Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова часто делится правдивыми моментами из своей жизни. У девушки более 1,6 миллионов подписчиков в Инстаграм, которым она показывает свою семью, увлечения, свои наряды и многое другое.

Сейчас Даша с маленьким сыном выехали из Украины в Польшу. Квиткова остановилась в Варшаве, где устроила эффектную городскую фотосессию.

В голубом корсете и черных трендовых брюках с завышенной талией Дарья прогулялась по улицам столицы Польши. Стильный образ блогерша дополнила аксессуарами: маленькой сумочкой от известного бренда и солнцезащитными очками.

«Дарья в Варшаве», - назвала серию снимком Квиткова.

Читательницы страницы Даши Квитковой очарованы ее изяществом и грацией. Они сравнили блогершу с киноактрисой.

"Как кинозвезда",

"Дарья, срочно на обложку журнала!!!",

"Суперстар",

"Как можно быть такой невероятно красивой?😍😍😍",- пишут в сети.

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина призналась, почему проснулась со слезами на глазах: "Никита уехал..."

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