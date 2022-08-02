Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны вместе с детьми переехала жить в Нидерланды, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда снова порадовала фолловеров своим модным показом в лифте.

На этот раз Слава появилась на фото в двух разных, но одинаково модных образах, которые, похоже, создает сама или при помощи дочки Лауры. Так, на одном из снимков певица позирует в черных велосипедках с топом, а сверху накинула "дырявый" бежевый пиджак интересного фасона. Дополняют образ стильные очки и сумочка. Еще один образ Каминской состоит из черной футболки и необычного удлиненного пиджака-пальто без рукавов и с ярким воротником.

В подписи к публикации Слава загадочно написала: "Все случится после. Если случится после. Я вдыхаю твои обстоятельства чтобы. Выдохнуть и оказаться возле". Пользователи тут же принялись комментировать новые фото звезды: "Любовь как случайная", "Заметные ботфорты", "Телефонный звонок как инъекция морфия", "Красотка".

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