Популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая полюбилась украинцам после того, как стала ведущей "Танців з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась яркими кадрами с прогулки в горах, и откровенно рассказала, как Швейцария стала ее вторым домом.

Как оказалось, после того, как Иванна вышла замуж за швейцарского бизнесмена, она начала жить на две страны – Украину и Швейцарию. Однако, с начала войны на родне, девушка больше времени проводит в Швейцарии. По словам Иванки, эта страна стала ее вторым домом.

"Никогда я не представляла свою жизнь где-нибудь в другом месте, кроме родной Украины. Но так сложилось, что уже 2 года Швейцария для меня как второй дом. Эта страна дала мне одно из самых важных в жизни — семью. Здесь живет мой муж, его семья и друзья, которые, кстати, все из Украины. Я не знаю, как это могло произойти, но очень счастлива, что это именно так!", - рассказала Онуфрийчук.

Также она призналась, что эта страна подарила ей ощущение подлинной безопасности и стабильности, а еще она начала привыкать к новым условиям жизни.

"Например, я долго привыкала к тому, что здесь никто и никуда не спешит, все решать и обо всем договариваться надо ну очень заранее. Я рада, что имею возможность быть здесь. Однако не перестаю мечтать и делать все возможное от себя, чтобы мир в Украине наступил быстрее, и я могла снова спокойно приезжать в свой родной дом", - добавила телеведущая.

Напомним, "Держимся друг друга": Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала самых родных людей.

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