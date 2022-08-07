Популярная украинская хореограф Илона Гвоздева, которая была многоразовой участницей шоу "Танці з зірками", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала в микроблоге очаровательные снимки и рассказала, как отмечала день рождения.

Как оказалось, 5 августа Илоне исполнилось 34 года, и этот день она провела в кругу родных. На новых фотографиях танцовщица позирует в интересной локации с огромным букетом подсолнухов. Перед камерой хореограф появилась в длинном светлом платье свободного кроя, под которым спрятала стройную фигуру и подтянутое тело.

В подписи к публикации Гвоздева поблагодарила всех за поздравления и рассказала, что провела этот день со своими подругами, пока ее муж развлекал детей.

"Так приятно было, что мои подруги вернулись из-за границы и разделили этот праздник со мной. Мы вспоминали приятные моменты, мечтали о будущем и весь день говорили и говорили. Спасибо своему мужу @khomiachukivan который сделал этот день ярким и незабываемым, забрал на себя всех детей, придумывал им занятия, ловил с ними рыбу, жучков, бабочек, делал все, чтобы они дали покой мамам, между тем приготовил вкусный шашлык и в полной мере дал насладиться общением с подругами", - поделилась Илона.

Напомним, "Это очень красиво": Тринчер с женихом устроила экстремальную фотосессию под водой.

Как сообщала Politeka, "Любовь способна на все": Каменских в тонком кружеве показала новую себя, фото.

Также Politeka писала, что "Загадала нам всем…": Могилевская показала, как приготовилась к выходным.