Популярная украинская актриса и заезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик ушел служить в ВСУ, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезд выложила в своем микологе очаровательное видео, на котором появилась в необычном патриотичном образе.

Как видно, Наталья запечатлена в красивой природной локации среди высоких камышей. Перед камерой она появилась в необычном патриотическом наряде – это белое платье с сине-желтыми надписями и рисунками. А волосы актрисы собраны и перевязаны сине-желтыми ленточками.

В подписи к публикации Денисенко написала: "Просто хочется добавить в сегодняшнюю ленту патриотической красоты". Поклонники тут же принялись комментировать видео, засыпая артистку комплиментами: "Так красиво", "Очень красиво", "Красота!", "Простого огонь", "Где взять такое платье?", "Наталочка, вы красавица", "Какая красота", "Наталочка, какая же ты настоящая украиночка! Ты как нежный весенний цветок!" "Платье с картой Украины, я уже люблю эту девушку!".

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