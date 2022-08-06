Популярная украинская актриса и заезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик ушел служить в ВСУ, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезд выложила в своем микологе очаровательное видео, на котором появилась в необычном патриотичном образе.
Как видно, Наталья запечатлена в красивой природной локации среди высоких камышей. Перед камерой она появилась в необычном патриотическом наряде – это белое платье с сине-желтыми надписями и рисунками. А волосы актрисы собраны и перевязаны сине-желтыми ленточками.
В подписи к публикации Денисенко написала: "Просто хочется добавить в сегодняшнюю ленту патриотической красоты". Поклонники тут же принялись комментировать видео, засыпая артистку комплиментами: "Так красиво", "Очень красиво", "Красота!", "Простого огонь", "Где взять такое платье?", "Наталочка, вы красавица", "Какая красота", "Наталочка, какая же ты настоящая украиночка! Ты как нежный весенний цветок!" "Платье с картой Украины, я уже люблю эту девушку!".
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Нацбанк упрощает ряд ограничений: кого коснется и что изменится уже с сегодняшнего дня
"Любовь способна на все": Каменских в тонком кружеве показала новую себя, фото
Очередная горячая точка на планете, начались атаки: подробности военных действий
"Вот вам и "хорошие русские": в "ЛНР" приехал известный певец, критиковавший действия рф
Напомним, "Это очень красиво": Тринчер с женихом устроила экстремальную фотосессию под водой.
Как сообщала Politeka, "Любовь способна на все": Каменских в тонком кружеве показала новую себя, фото.
Также Politeka писала, что "Загадала нам всем…": Могилевская показала, как приготовилась к выходным.