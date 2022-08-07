Популярная украинская хореограф Илона Гвоздева, которая была многоразовой участницей шоу "Танці з зірками", начала активнее вести Инстаграм и теперь чаще рассказывает о себе. Танцовщица любит показывать себя настоящую перед камерами и также хвастается, как приводит себя в порядок.

В этот раз Илона раскрыла свой "секрет" гладкой кожи и ровного загара. При этом она успела похвастаться домашним видом без фильтров и романтичным кадром из машины с роскошным букетом роз.

5 августа Илоне исполнилось 34 года, и этот день она провела в кругу родных. А сейчас она старается не забываеть и о себе любимой:

«Утро началось с красоты. Девочки, не забывайте, наша красота – это наша сила. Надеюсь, в этот раз я смогу пройти все 12 сеансов, ибо каждый раз начинала и бросала так и не увидев результата. Девочки, каждый визит к вам – праздник. Спасибо за ваше внимание и профессиональный подход» - говорит Илона.

Также Гвоздева поблагодарила всех за поздравления и рассказала, что провела этот день со своими подругами, пока ее муж развлекал детей.

"Так приятно было, что мои подруги вернулись из-за границы и разделили этот праздник со мной", - поделилась Илона.

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