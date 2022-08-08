На своей странице в Instagram артистка сообщила, что во время ее очередного выступления в рамках тура "Украинская Ярость" прозвучала воздушная тревога. Люди вынуждены были спуститься в бомбоубежище, но не потеряли пыл и продолжили петь.
"Концерт в Ровно был прерван на 10 песне вражескими ракетами и должен был закончиться хоровым пением в бомбоубежище. Благодаря ВСУ после полуторачасовой тревоги люди уверенно вернулись в зал. Был еще тот rocknroll🔥Ну не сломать вам нас, не остановить! Какие же вы тупые, палачи…", — написала Соловий.
Далее Кристина продолжит свой тур выступлением в Виннице.
"До встречи, лучшие в мире люди!", - обратилась певица к поклонникам.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Страшная авария забрала много жизней под Тернополем, кадры: в салоне находился ребенок
София Ротару неожиданно попросила о помощи и сообщила, где сейчас находится: "Еще сложнее мне..."
Земляки садиста, который истязал пленного бойца ВСУ, написали обращение: "Мы просим..."
Кошевой из "Квартал 95" беспощадно высмеял Арестовича перед военными: "Чтоб вы понимали..."
Украинцы в комментариях восхищаются стойкостью Кристины Соловий и ее талантом:
"Невероятные эмоции🔥 Мурашки зашкаливали❤️Спасибо за поднятие боевого духа💪 Вместе к победе💙💛 Вместе мы сила!";
"Это было невероятно 🔥🔥🔥 Спасибо".
Напомним, беда случилась с сыном продюсера "Квартал 95", Саливанчук сообщила подробности.
Как сообщала Politeka, экс-супруга Дзидзьо SLAVIA посреди ночи похвасталась новым образом.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко дал украинцам необычный совет по поеданию арбуза.