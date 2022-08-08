Певица Кристина Соловой, прославившаяся благодаря участию в шоу "Голос країни", где находилась в команде Святослава Вакарчука, не без происшествий отыграла концерт в Ровно.

На своей странице в Instagram артистка сообщила, что во время ее очередного выступления в рамках тура "Украинская Ярость" прозвучала воздушная тревога. Люди вынуждены были спуститься в бомбоубежище, но не потеряли пыл и продолжили петь.

"Концерт в Ровно был прерван на 10 песне вражескими ракетами и должен был закончиться хоровым пением в бомбоубежище. Благодаря ВСУ после полуторачасовой тревоги люди уверенно вернулись в зал. Был еще тот rocknroll🔥Ну не сломать вам нас, не остановить! Какие же вы тупые, палачи…", — написала Соловий.

Далее Кристина продолжит свой тур выступлением в Виннице.

"До встречи, лучшие в мире люди!", - обратилась певица к поклонникам.

Украинцы в комментариях восхищаются стойкостью Кристины Соловий и ее талантом:

"Невероятные эмоции🔥 Мурашки зашкаливали❤️Спасибо за поднятие боевого духа💪 Вместе к победе💙💛 Вместе мы сила!";

"Это было невероятно 🔥🔥🔥 Спасибо".

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