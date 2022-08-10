Для подписи к необычному снимку в Instagram, на котором девушка позирует в шлеме и балаклаве, закрывающей болшую часть лица, Саша выбрала цитату из произведения Антана де-Сент Экзюпери «Цитадель»:

«Никто из нас не боялся умереть, но все мы боялись, что погибнут сделанные нами вещи. Вот тогда мы поняли: смысл жизни в том, на что она потрачена. Смерть садовника не подкосит дерева. Но сруби плодоносящее дерево, и садовник будет убит».

В комментариях к публикации пользователи соцсетей призывют Александру беречь себя, восхищаются ее красотой и мужеством.

Добавим, ранее Александра рассказывала, что в том, что будет полномасштабная война она не сомневалась.

"Мне не приходилось принимать решение идти на войну, у меня не было выбора. Я долго училась и, как бы цинично ни звучало, ждала этого. Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим... 28 февраля я уже была в части», - рассказыала Александра.

По ее словам, официально она в должности стрелка, но у нее много специфических знаний и навыков. Отсутствие комфорта ее «не напрягает» и единственные сложноси, с которыми ей приходится справляться – это переживания мамы и смерть друзей.

Напомним, снайпер ВСУ очаровала красотой и сходством с Анджелиной Джоли.

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