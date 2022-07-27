Знімки української снайперки Олександри збирають на її сторінці в Instagram тисячі «лайків» та безліч захоплених коментарів, пише Politeka.net.
Шанувальники краси дівчини порівнюють її з молодою Анджеліною Джолі і не втомлюються висловлювати захоплення, що спільного у Олександри та кінематографічного персонадажу Джолі Лари Крофт не лише у зовнішності, а й у майстерності володіння вогнепальною зброєю.
«Нафіга взагалі якась Лара Крофт, якщо у нас такі дівчата в Україні!», «Гордість і краса України», «З любов'ю з Ірану», «Ти прекрасна», «Від вашої краси вороги проваляться під землю», - пишуть користувачі соцмереж у коментарях під знімками дівчини.
Знищити Кримський міст: Україні нарешті дадуть те, чим це можна зробити, але з умовою
Водій вантажівки розтрощив військову техніку на дорозі: кадри серйозної аварії у росії
Більшість на боці України: білоруси допомогли зібрати на потужну зброю для ЗСУ
"Не те зробили": у ЗСУ виникли непередбачені складнощі на Херсонському напрямку
Переможець "Голос країни" після нещастя за кордоном несподівано звернувся до українців: "Тут вкладено..."
Втім, є і ті, хто висловлює сумніви щодо того, що Олександра справді служить. Зазначимо, що місце служби дівчини зі зрозумілих причин не розголошується.
На одному зі своїх останніх фото Олександра позує на тлі поля і променів вечірнього сонця.
"Я рижа мавпа", - іронічно підписала знімок дівчина.
Фото традиційно зібрало тисячі «лайків» та безліч компліментів:
"Швидше українська Лара Крофт", "Ти хоробрий і відважний", "Дуже красиво".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Львові знесуть кафе, де побувала Анджеліна Джолі.
Також повідомлялося, що Джолі несподівано відреагувала на різкі заяви Бреда Пітта.
Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі в екстравагантній сукні здивувала помолоділою зовнішністю.