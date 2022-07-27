Її називають українською Ларою Крофт, а компліменти на її адресу звучать із різних куточків світу.

Знімки української снайперки Олександри збирають на її сторінці в Instagram тисячі «лайків» та безліч захоплених коментарів, пише Politeka.net.

Шанувальники краси дівчини порівнюють її з молодою Анджеліною Джолі і не втомлюються висловлювати захоплення, що спільного у Олександри та кінематографічного персонадажу Джолі Лари Крофт не лише у зовнішності, а й у майстерності володіння вогнепальною зброєю.

«Нафіга взагалі якась Лара Крофт, якщо у нас такі дівчата в Україні!», «Гордість і краса України», «З любов'ю з Ірану», «Ти прекрасна», «Від вашої краси вороги проваляться під землю», - пишуть користувачі соцмереж у коментарях під знімками дівчини.

Втім, є і ті, хто висловлює сумніви щодо того, що Олександра справді служить. Зазначимо, що місце служби дівчини зі зрозумілих причин не розголошується.

На одному зі своїх останніх фото Олександра позує на тлі поля і променів вечірнього сонця.

"Я рижа мавпа", - іронічно підписала знімок дівчина.

Фото традиційно зібрало тисячі «лайків» та безліч компліментів:

"Швидше українська Лара Крофт", "Ти хоробрий і відважний", "Дуже красиво".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Львові знесуть кафе, де побувала Анджеліна Джолі.

Також повідомлялося, що Джолі несподівано відреагувала на різкі заяви Бреда Пітта.

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі в екстравагантній сукні здивувала помолоділою зовнішністю.