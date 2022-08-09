Популярная украинская модель и обладательница титула "Мисс Украина 2021" Анна Неплях, которая с начала войны уехала из Украины, не так давно решила вернуться. Девушка рассказала о том, как она из-за стресса набрала много лишнего и теперь планирует приходить в форму.

Не обходится Анна и без рекламы, а также хвастовства с интересными образами. В этот раз девушка в образе кокетки-спортсменки покрасовалась на улице. На теннисном корте девушка от души повеселилась и показала свою фигуру.

Анна не стесняется быть собой, поэтому и в сети общается с аудиторией:

«В теннисе больше всего я люблю форму🤓😅» - пишет Анна.

В сети сразу отреагировали по-своему: «Ни разу не видела от вас благотворительных поступков». Неплях отреагировала: «Бог все видит - у кого поступки, а у кого громкие слова».

Также Анна решила поэкспериментировать со своей выносливостью и приняла участие в мероприятии с другими девушками, где получила возможность постоять ногами на гвоздях.

Модель появилась перед камерой в легком розовом костюме с короткими шортами, ее волосы собраны в небрежный пучок, а на лице нет макияжа, только милая улыбка.

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