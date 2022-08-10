Певица Анастасия Приходько добавила, что Кристина была ее лучшей подругой и крестная мамой ее дочери Наны.

Кума украинской певицы Анастасии Приходько живет в стране-агрессоре россии. Артистка пошла на радикальный шаг и оборвала общение с когда-то еще близким человеком. Об этом знаменитость рассказала рассказала в интервью с Алиной Доротюк на YouTube.

Анастасия Приходько рассказала, что , она послала куму на три буквы, так как женщина пыталась внушить ей свою версию происходящего в Украине и говорила заученные слова российской пропаганды.

"С 21 апреля я не общаюсь с Кристиной. Она пыталась мне ласково что-то обьяснить, так аккуратненько по поводу войны в Украине. На что она была послана на х*й. А напоследок я сказала ей: "Когда у тебя будет прозрение, можешь набирать меня и извиняться"", - сообщила Анастасия Приходько в интервью Алине Доротюк.

Стоит отметить, что после нападения рф на Украину она с мужем и детьми переехала во Львовскую область, затем – всю семью за границу, а в конце апреля вернулась в Киев.

Также она была одной из первых артистов, которые от начала вторжения россии на территорию Украины в 2014 году, начала давать концерты в зоне АТО и поддерживать украинских военных.

Напомним, что Приходько напомнила, почему смешно верить в "хороших" россиян.

Как сообщала Politeka, Приходько не может петь, артистка назвала причину.

Также Politeka писала, что Потап снова нарвался на критику Приходько, певица ярко наехала на рэпера.