Анастасія Приходько, яка раніше різко висловилася про благодійність Світлани Лободи, тепер "пройшлася" по Потапу, який втік з України напередодні вторгнення.

Співачка Анастасія Приходько все не може заспокоїтись та критикує не лише російських селебріті, а й співвітчизників. Так, під немилість знаменитості вкотре потрапив репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко).

Відповідний коментар пролунав в інтерв'ю з Аліною Доротюк на YouTube .

Зокрема, вона "наїхала" на свого колегу Олексія Потапенка через те, що його діяльність під час повномасштабної війни викликає у зірки питання. При цьому знаменитість наголосила, що й інші артисти "роблять помилки", проте їхні імена не назвала.

"До багатьох є питання. До багатьох, які тут, є питання. У мене давнє "кохання" з Потапом. Про це всі знають. Я його не люблю. Я його "штрикаю" і буду "штрикати", тому що він мене бісить своєю поведінкою. Я його "штрикала" ще на початку війни у ​​2014 році", - сказала Анастасія Приходько .

Виконавиця Анастасія Приходько також пояснила, що зараз не час влаштовувати суперечки, а про знаменитостей та їхню діяльність слід говорити після закінчення бойових дій. І їй є, що сказати про багато знаменитостей.

Нагадаємо, що суддя "Співають всі" Приходько показала рідкісне фото сина, що підріс.

Як повідомляла Politeka, Приходько, що запанікувала під час війни, показала, як підготувалася до зими.

Також Politeka писала, що Приходько знову пройшлася по Лободі, згадавши старі образи.