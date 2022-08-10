Українська співачка Анастасія Приходько вважає, що говорити "хороших росіян", це те саме, як би під час Другої світової війни хтось казав, що є "хороші німці". Відповідний коментар пролунав в інтерв'ю з Аліною Доротюк на YouTube .

Анастасія Приходько пояснила, що росіяни не по-людськи виховують своїх дітей і покоління рф, яке народилося тепер, буде таким самим, як і те, що прийшло на українську землю зараз.

"Ні "хороших росіян"! Якщо спочатку я зерна від полови відокремлювала, то зараз я цього робити не буду. Немає для мене "хороших росіян". Тому що, навіть під час Другої світової війни, щоб ти сказав, що є "хороший німець"... Це що таке? Це ми давайте ще шукати, щоб потім: "Ну, він же добрий". Ну навіщо ти мені потрібен тут. Немає "хороших росіян" і не буде!" – заявила Анастасія Приходько.

Українська співачка також вважає, що росіяни мають можливість зупинити все те, що відбувається в росії, але через боягузливість і "гнидство" роблять протилежне. Тому вона бажає їм усіляких лих за те, що вони роблять в Україні.

Нагадаємо, що суддя "Співають всі" Приходько показала рідкісне фото сина, що підріс.

Як повідомляла Politeka, Приходько, що запанікувала під час війни, показала, як підготувалася до зими.

Також Politeka писала, що Приходько знову пройшлася по Лободі, згадавши старі образи.