Популярная украинская певица и солистка группы Go-A Катя Павленко, которая стала настоящей звездой Евровидения, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз певица опубликовала необычное фото, которое приурочила ко своему 34-му дню рождения.

На новой фотографии Катя запечатлена в интересной локации среди украинских Карпат, она присела на огромное поваленное дерево. Перед камерой знаменитость появилась в темном спортивном наряде с яркой желтой кофте и белых кроссах. Ее волосы спрятаны в капюшоне, а на лице нет макияжа, только милая улыбка.

В подписи к публикации Павленко написала: "Посмотри на меня. Я счастлива". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото артистки, поздравляя ее с днем рождения: "Счастлива, что ты есть! Поздравляю с днем ​​рождения!", "С днем ​​рождения", "C Днем рождения! Надеюсь, у вас отличный день!", "C Днем рождения! Мы все очень рады, что, не смотря, на ситуацию в стране ты счастлива! Оставайся всегда такой. Благодарю тебя за твое творчество, оно очень помогает в такое сложное время", "Это именно то, что мы любим слышать. Наслаждайся своим днем ​​рождения!", "Я счастлива, потому что счастливы ты".

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