Сейчас певица Анастасия Приходько с мужем и тремя детьми живет в своем доме под Киевом, но в начале войны она выезжала сначала во Львов, а затем за границу.

Война лишила работы украинских артистов. Многие известные люди жили на сбережения, но они постепенно заканчиваются. Украинская певица Анастасия Приходько в интервью с Алиной Доротюк на YouTube призналась, на какие деньги живет ее семья во время войны.

"Мы хотели устроить гараж, закрыть террасу, снимать видео. Все было, но все пошло в п*зду… Мужчина зарабатывает, но где-то 70% его бизнеса сейчас умножено на ноль. Сейчас я вообще безработная. Теперь я содержанка", – призналась Анастасия Приходько.

Приходько привыкла, что всегда у нее есть свой заработок, поэтому сейчас ей сложно. Денег у мужчины Анастасия не просит, ей тяжело сделать это, ведь певица к этому совершенно не привыкла.

"Я не тот человек, который будет просить. Хотя многие и скажут, что это же мужчина, но нет. Если мне что-то нужно будет, то я подожду, намекать, но прийти и попросить сложно", – поделилась Анастасия Приходько.

Из-за большого количества времени и чтобы "не сойти с ума" Анастасия Приходько начала активно заниматься своим садом: она ухаживает за цветами, сушит мелиссу и листья розы для чая, подстригает растения, чистит бассейн.

Напомним, что Приходько напомнила, почему смешно верить в "хороших" россиян.

Как сообщала Politeka, Приходько не может петь, артистка назвала причину.

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