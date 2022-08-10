Известный российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми выехал из россии и поддержал Украину с начала войны, поделился в своем Instagram необычным фото. По словам артиста, этому снимку уже лет 20, похоже, он был сделан, когда у этой пары только начинались отношения.

На фотографии Максим выглядит совсем молодым, здесь ему чуть больше двадцати лет. Алла Борисовна на снимке тоже выглядит моложе, ей соответственно около 50 лет.

В подписи к публикации Галкин, который сейчас активно гастролирует за границей, написал: "Лет 20 этой фотографии, её сделал известный литовский фотограф Algimantas Aleksandravičius. Вот так он нас увидел. На пару дней отъехал – а уже скучаю".

Поклонники тут же принялись комментировать фотографию пары: "Нереальные", "Отличный кадр", "Вы лучшие!", "Шикарное фото", "Два таланта. Успехов и здоровья", "Удачный кадр", "Прекрасное фото. Прекрасные люди", "Вы прекрасны! В вас всё! Нежность, любовь и уважение друг к другу!", "Очень атмосферное фото!", "Невероятные", "Какое счастье найти свою половинку. Любви вам, мира, счастья, добра", "Какие вы замечательные! Столько лет прошло, а любовь только крепче. Навсегда", "Такие милые, так скучаю по вашим селфи", "Красивая пара".

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