Украинский певец Дмитрий Монатик активно гастролировал по стране, поддерживал украинцев и рассказывал о том, что происходит из-за действий оккупантов. Также артист не так часто говорил у себя, делая больше акцент на своих работах.

В этот раз Дмитрий трогательно обратился к жене Ирине, которую поздравлял с праздником.

«… эти роскошные волосы и глаза цвета молодость поднимают опять, хотя после ударов таковых не поднимаются. Да? Эти ливни только поют о хорошем, ведь перемены случаются, когда прислушаться, а мы – спрашиваем. Да? Эти облака плывут невероятно быстро.

Об этой легкости… это мы мечтаем просто. Эти улицы выстроили воспоминания. Этот город обо всем нам дарит обещания, а я им верю… Сколько повидали, сколько раз ломали. В какие дали не носила бы нас земля, а это было все не зря…» - написал Дмитрий.

Также он написал, что с каждым днем все сильнее любит супругу и благодарен за каждый день, в котором есть для кого жить и каждое утро мечтать просыпаться рядом.

«С днем ​​рождения тебя, моя Львица) Верю, что следующий праздник отпразднуем так, как любили: вместе, всей семьей, рядом с родными друзьями. Вот увидишь» - высказался Дмитрий.

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