Популярная украинская продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая вместе с ним обосновала продюсерский центр Mozgi Entertainment, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз бизнесвумен показала милое фото и видео со своей встречи с Надей Дорофеевой, которую она продюсирует.

На кадрах можно увидеть, что Ира и Надя встретились в Киеве и устроили теплые посиделки в уличном кафе. Перед камерой продюсер позирует в стильном образе – темно-зеленых брюках, белом топе и джинсовке, а певица – в светлых брюках, блузке и теплой бежевой кофте свободного кроя. В видео можно увидеть, как Горовая и Дорофеева вместе поют новую песню "Разноцветная.

В подписи к публикации экс-жена Потапа написала: "Киев дарит мне самых родных людей, самые лучшие эмоции и самые масштабные мечты. Обожаю каждый день, проведенный здесь. PS: По секрету, я всегда мечтала петь, но никогда не получалось.

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию знаменитости: "Красивые", "Какие же вы классные, девочки", "Вы даже похожи", "Я вас сегодня встретила", "Голос Нади невероятный", "Дуэт с Пивоваровым просто огонь", "Надя такая милая", "Какие милые", "Красотки", "Как сестрички, так похожи".

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