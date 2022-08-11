Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны вместе с мужем Потапом переехала жить за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз певица выложила милое фото, а в подписи к нему поделилась, как успокаивается и чем вдохновляется во время войны.

На новой фотографии задумчивая Настя запечатлена, сидя на полу в комнате. Перед камерой она появилась в широких серых джинсах и светлой футболке. Ее пышные кудри распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж, она грустно смотрит в объектив.

В подписи к публикации Каменских написала: "Однажды все станет только воспоминанием". Слова, успокаивающие меня и внушающие надежду. Что нынешние темные времена одного дня останутся в прошлом и только в нашей памяти о нем. А с другой стороны, эти слова вдохновляют жить здесь и сейчас, не дожидаясь лучшего момента. Напоминают, что жизнь нельзя откладывать на потом, потому что каждый ее момент – бесценное сокровище. И однажды оно тоже станет воспоминанием. Поэтому двигаемся дальше – впереди много дел".

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