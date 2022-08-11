Певица и героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич сразу высказалась в Инстаграм еще 24-го февраля, что была и будет на стороне граждан своей страны. Артистка поддерживает украинцев, рассказывает о наших воинах и всячески оказывает информационную поддержку пострадавшим.

Также Злата выступает против агрессии россиян и осуждает распространение русских песен в Украине, когда артистам и так приходится нелегко. По словам Злату, у нее не укладывается в голове, сколько еще должно погибнуть людей, чтобы наши люди перестали спонсировать врага.

«Сколько еще должно прилететь русских ракет, чтобы прекратили употреблять русское г*но? В украинских чартах есть русские песни. Это контент, созданный врагом, слушать его, означает платить туда, откуда запускают ракеты.

Если уже бороться против врага, то точно на всех фронтах. К тому же, какая крутая и современная украинская музыка. Сколько молодежи талантливой!» - говорит Злата.

Также артистка выложила милое фото и обратилась к поклонникам с эмоциональным призывом.

В подписи к публикации Огневич рассказала о премьере своего нового клипа и призвала украинцев не смотреть российский контент. Я благодарю каждого, кто поддержал новый клип "СВІТЛО". Наш общий проект с ГСЧС Украины уже в ТОП-100 лучших клипов на YouTube. Но выше нашей работы есть 10 клипов русских артистов", - написала Злата.

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