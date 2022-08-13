Пара Галкина и Пугачевой осудила действия рф и теперь не может вернуться домой. Звезды буквально остались без своего знаменитого замка, который так долго строили. После Израиля звездное семейство поселилось в курортном городе Юрмала.
Максим Галкин тем временем продолжает гастроли по различным странам и спокойно шутит о нелепом поведении некоторых россиян и власти. Алла Пугачева же более сдержана, однако не раз показывала поклонникам, что вторжение рф на территорию Украины не поддерживала и не будет.
В сети обратили внимание на семейное видео пары с детьми:
«Как мало нужно детям для радости! Гарри, Елизавета и Клавдия - дружная команда» - говорит Галкин.
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В сети отвечают:
«Дети любят, в шкафах прятаться😂; Прелесть какая! Дети, какое счастье, когда они смеются!❤️; Гарри все больше на вас становится похожим, прямо копия; Какая Прелесть; Это такое счастье - уметь радоваться всякой фигне😂; Самой захотелось вернуться в детство!; Максим, у вас такие классные дети.❤️Спасибо за милое видео, Максим! образцовый отец! 👏❤️».
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