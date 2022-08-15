Екатерина Кухар из "Танців з зірками" стоя у плиты показала интересное видео, а также поделилась полезными советами с украинцами.

На своей странице в Instagram прима-балерина разместила видео, на котором продемонстрировала свои кулинарные способности. Кухар стоит возле плиты и аккуратно жарит блины на сковороде.

Дочь звезды спросила, как у нее получаются такие вкусные блины, на что Екатерина ответила: «Зайка, это папин рецепт, это папа меня научил».

Также прима-балерина поделилась с украинцами полезными лайфхаками.

▫️Когда организм в состоянии стресса, или ты не знаешь, что купить в заграничном магазине имея ограниченный бюджет — обратите внимание на яйца, овощи, хлебцы, хумус, обычно эти позиции есть во всех маркетах.

▫️На заправках кроме хот-дога можно взять салат. Благодаря украинским брендам, которые заботятся о нашем здоровье и расширяют ассортимент. Заграницей также всегда можно найти маркеты, где продаются готовые салаты/боулы.

▫️Всегда стараюсь купить кисломолочку: йогурт/айран/кефир, чтобы поддержать полезными бактериями ЖКТ.

▫️И утром всегда выпиваю стакан теплой воды с лимоном, чтобы очистить лимфу и проиграть желчный. Это помогает избавиться от отеков, даже в пути".

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