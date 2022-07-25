Екатерина Кухар из "Танців з зірками" показала, как тренирует дочь, из-за чего ее раскритиковали украинцы.

Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар - известная украинская прима-балерина и звезда "Танців з зірками". Знаменитость также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз Кухар поделилась кадрами, на которых тренировала дочь.

На кадрах девочка бежала по дороге, пока Екатерина снимала ее, будучи в авто.

"Поднимем", - написала Кухар.

Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень тяжело бежать и при этом петь, у Насти это хорошо получилось", "Настоящий строгий тренер. В следующий раз должен был экипаж тянуть с тренером. Это шаолинь детка!", "Что вы над ребенком издеваетесь?", "Передавайте Насте, что она просто великолепна!!!".

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