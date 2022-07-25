Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар - известная украинская прима-балерина и звезда "Танців з зірками". Знаменитость также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз Кухар поделилась кадрами, на которых тренировала дочь.
На кадрах девочка бежала по дороге, пока Екатерина снимала ее, будучи в авто.
"Поднимем", - написала Кухар.
Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
С голыми руками набросилась на оккупантов: появилось видео, как жители Херсонщины не рады россиянам
"Своего придумать нет мозгов": россияне снова украли украинскую песню, Горбунов от души высказал возмущение
Не только не продвинулись, но и не досчитались бойцов: ВСУ перемалывают "застрявших" оккупантов
Денежная помощь украинцам: министр сообщила о двух проблемах с получением выплат, что нужно знать
"Очень тяжело бежать и при этом петь, у Насти это хорошо получилось", "Настоящий строгий тренер. В следующий раз должен был экипаж тянуть с тренером. Это шаолинь детка!", "Что вы над ребенком издеваетесь?", "Передавайте Насте, что она просто великолепна!!!".
Напомним, Кухар из "Танців з зірками" показала редкое фото с подросшей дочерью
А еще Politeka сообщала, что Кухар из "Танців з зірками" сообщила об опасности во время гастролей по Латинской Америке
Также Politeka писала, что нервы, потерянные деньги, мошенники: муж Кухар из "Танців з зірками" взволновал откровением об их семье