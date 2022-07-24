Популярная украинская балерина и многолетняя судья шоу "Танців з зірками" Екатерина Кухар, которая активно гастролирует по миру и продвигает украинскую культуру и балет, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила милое фото с дочкой Настей и руководительницей Международной Академии Балета.

Как видно, на фотографии красотки запечатлены на веранде красивого дома в Сиэтле, видимо, там сейчас живут дети Екатерины и ее мужа Александра Стоянова. Перед камерой Кухар появилась в белом наряде, она мило улыбается и держит в руках несколько букетов цветов. На снимке можно увидеть, что дочь балерины Настя заметно подросла за последнее время.

В подписи к публикации Кухар написала: "Рады сообщить, что в Международной Академии Балета @iba.ibt начинается сезон мастер-классов. В этом году у нас особая миссия. Мы должны привнести не только тонкости нашего многолетнего опыта, но и поделиться особенностями национального балета Украины в их деталях, технике и мастерстве. Мир должен знать, что украинский балет особенный! Мы искренне благодарны @veraal21 за поддержку украинской культуры и стремление привнести ее в американский балет, передавая опыт подрастающему поколению".

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