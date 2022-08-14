Как пишет Politeka.net, грустную новость актриса Екатерина Никитина сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

На выходных умер кот знаменитости по кличке Тошик. Животное прожил у нее 10 лет.

«Тошик уже на небе, на радуге. Спасибо, что был со мной. Лучший кот на свете», - призналась Катя.

Артистка тяжело пережила утрату любимца, она весь день проплакала.

«Вчера было очень много слез. Сегодня уже нет на эти силы и времени. Это жизнь. Они приходят и уходят. Нужно двигаться дальше», - рассказала знаменитость.

После этого Екатерина решила заинтриговать фолловеров, почему уже не плачет по коту.

Однако про причины пока умолчала.

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