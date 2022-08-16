Популярный в Украине шеф-повар, ресторатор и блогер Эктор Хименес-Браво, который много лет был судьей кулинарного шоу "Мастер Шеф", поделился в Instagram своей необычной историей. Как оказалось, шеф решил поддержать украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома и переехать в другие страны, и опубликовал свою непростую историю.

По словам Эктора, он тоже стал вынужденным переселенцем из-за событий в его родной Колумбии в 98-99 годы.

"Мне было уже 27 лет, когда я решил иммигрировать в Америку для безопасности из-за событий в Колумбии в 98-99 годы. Я боялся, что без английского мне доверят только крылышки жарить в КФС, но нет — пригласили в бостонский Хилтон. Хотя я был для них иностранцем, а разговаривать мог только отдельными словами, такими как potato, или shrimp – сразу стал на позицию шеф-повара", - рассказал Эктор.

При этом, шеф-повар прошел длинный путь, он усиленно учил английский язык и терпел издевки от коллег и подчиненных. Но даже это не стало преградой на пути к успеху, ведь он всегда стал на первое место профессионализм, был упрямым и настойчивым.

"Знаю, что многим из вас до сих пор трудно адаптироваться в Европе, потому и рассказал свой опыт. Да, это было просто очень морально тяжело, но привело к большому будущему молодому латиноамериканскому повара. И вас приведет", - поддержал украинцев Хименес-Браво.

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