Популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль в последнем сезоне "Танців з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась романтичным видео, котором собрала все самые яркие и красивые фотографии с любимым мужем, а в подписи к публикации поздравила его с днем рождения.

Как видно, на большинстве снимков Иванна со своим мужем казахским миллионером Алмазом целуются, обнимаются и держаться за руки. Можно заметить, что пара много путешествует и любит фотографироваться, а мужчина балует красотку-жену романтическими сюрпризами.

В подписи к публикации Онуфрийчук нежно поздравила избранника с его праздником: "С днем рождения, дорогой! Судьба мне подарила мужчину, о котором я всегда мечтала. Чуткого, заботливого, на которого можно положиться и с которым не страшно ничего. Искренне желаю каждой женщине такого человека рядом. Искренне желаю каждой паре счастья друг с другом! А свое счастье поздравляю с Днем рождения".

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