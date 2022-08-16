Прощание с украинской актрисой и телеведущей Русланой Писанкой состоится 21 августа в храме, который ей очень нравился.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил вдовец Писанки Игорь Исаков.

«Хочу сообщить, что прощание и отпевание нашей Руси а также ее мамы, Дины Васильевны, состоятся в храме, который очень нравился Руслане, 21.08.22 (воскресенье), по адресу: Спасо-Преображенский собор, ул.Маршала Конева 3а (ст.метро «Ипподром»)», - сообщил Исаков.

По его словам, начало Божественной литургии в 9.00.

Напомним, мама Русланы Писанки скончалась уже во время войны, у женщины была последняя стадия онкологического заболевания. Женщина умерла буквально на руках своего зятя – Руслана в тот момент уже была в больнице в Германии. Актриса и телеведущая скрывала свое состояние, о диагнозе знали только самые близкие друзья и члены семьи.

«Она никому не говорила о своем диагнозе. В Германии у нее диагностировали тяжелую болезнь. Последний месяц Игорь был рядом с ней», - рассказывали друзья Русланы и Игоря.

По словам актера и друга Русланы Владимира Горянского, актриса никогда не жаловалась на свое самочувствие, но признаки болезни были.

«Просто мы не понимали или не хотели понимать», – рассказывал Горянский.

Актер напомнил, что 4 февраля в Доме офицеров в Киеве актриса упала в обморок во время спектакля "Поезд "Одесса-мама" и сломала ногу.

«Наверное, это был сигнал, что там все-таки что-то не в порядке. И до этого у нее был случай на сцене, когда она теряла сознание. Наверное, это были симптомы», – высказал предположение Горянский.

Напомним, Руслана Писанка ушла из жизни в ночь на 19 июля в Германии, где проходила лечение от тяжелой болезни.

Только после кончины актрисы ее диагноз был раскрыт публично.