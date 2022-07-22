Телеглядачі у коментарях до новин про Руслану Писанку зізнаютсья, що разом з нею пішла ціла епоха українського ТБ і замінити Русю, як її називал друзі, буде неможливо.

Нагадємо, Руслана Писанка пішла з життя у 56 років. Як виявилося, у телеведучої була важка хвороба, про яку знали тільки найближчій друзі і члени родини.

Чоловік Руслани повідомив, що життя його коханої жінки забрав рак.

«…Не знаходжу того слова, наскільки я вдячний всім нашим з моєю Русічкою друзям .. знаю що мушу повідомити, тож: у Русі був рак, нажаль агресивна форма й трохи запущений.. але так як боролась вона, я б не зміг би навіть на половину.. нажаль імунітет не витримав...», - написав на своїй сторінці в Facebook Ігор Ісаков.

Додамо, що друг Писанки актор Владислав Горянський розповідав, що телеведучій зробили операцію в Німеччині і вона, начебто, пройшла успішно.

«Щирі співчуття», «Царство Небесне Руслані, Вічний спокій. А вам здоров'я та сил витримати цей біль», «Це була надзвичайно щира, талановита та мудра Жінка», «Господи , Отче Небесний, прийми своє дитя ,Руслану, в Царство Небесне.Прости їй всі її гріхи і дай вічний спочинок.. Співчуваю Вам і рідним. Господь забирає кращих», «Досі не можу повірити», - пишуть у соцмережах українці.

Нагадаємо, життя Руслани Писанки обірвалося в ніч на 19 липня в лікарні в Німеччині.

"Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала", - йшлося у повідомленні колективу програми «Сніданок з 1+1», в якій працювала Писанка.

Смерть Писанки приголомшила усіх: як пересічних українців, так і її зіркових колег.

Також Politeka.net писала, що Данилко показав себе і Писанку на рідкісному фото.