Як виявилося, нещодавно Руслана втратила маму. Жінка сильно хворіла.
«…Мама ж у Руслани померла місяць тому, і на неї ця смерть дуже вплинула. Тому все накопичилося і вилилося у сумний фінал", - розповів виданню vesti.ua актор Владислав Горянський.
Крім того, за словами Владислава, Руслана працювала дуже у жорсткому режимі і надто себе перевантажувала.
«Але вона такий трудоголік, що для неї відпочинок був ненормальним станом. Хоча треба було зупинитися. Вона дуже багато всього на себе вантажила. А ще останнім часом Руся повернулася на ТБ….», - розповів актор.
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Додамо, що, коли Руслана виїжджала на лікування до Німеччини, чоловік та її мама залишилася в Україні. У лютому вони всі разом тікали з розбомблених Гореничів.
«Чоловік пообіцяв подбати про маму – вона невиліковно хвора, довго не протримається. Вони залишились у наших друзів, які їх прихистили, за що я їм дуже вдячна», – розповідала Руслана в Німеччині.
Про смерть мами акторка не розповідала нікому.
Нагадаємо, Руслана Писанка пішла з життя через важку хворобу в ніч на 19 липня.
Раптова смерть Русі, як її називали друзі, приголомшила не тільки її колег, а й глядачів, які її обожнювали за ярку красу і талант.
Також повідомлялось, що акторка Ольга Сумська показала останнє повідомлення від Писанки.