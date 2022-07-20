Близький друг та колега української телеведучої та актриса Руслани Писанки розповів про горе, яка вона пережила весною цього року.

Як виявилося, нещодавно Руслана втратила маму. Жінка сильно хворіла.

«…Мама ж у Руслани померла місяць тому, і на неї ця смерть дуже вплинула. Тому все накопичилося і вилилося у сумний фінал", - розповів виданню vesti.ua актор Владислав Горянський.

Крім того, за словами Владислава, Руслана працювала дуже у жорсткому режимі і надто себе перевантажувала.

«Але вона такий трудоголік, що для неї відпочинок був ненормальним станом. Хоча треба було зупинитися. Вона дуже багато всього на себе вантажила. А ще останнім часом Руся повернулася на ТБ….», - розповів актор.

Додамо, що, коли Руслана виїжджала на лікування до Німеччини, чоловік та її мама залишилася в Україні. У лютому вони всі разом тікали з розбомблених Гореничів.

«Чоловік пообіцяв подбати про маму – вона невиліковно хвора, довго не протримається. Вони залишились у наших друзів, які їх прихистили, за що я їм дуже вдячна», – розповідала Руслана в Німеччині.

Про смерть мами акторка не розповідала нікому.

Нагадаємо, Руслана Писанка пішла з життя через важку хворобу в ніч на 19 липня.

Раптова смерть Русі, як її називали друзі, приголомшила не тільки її колег, а й глядачів, які її обожнювали за ярку красу і талант.

Також повідомлялось, що акторка Ольга Сумська показала останнє повідомлення від Писанки.