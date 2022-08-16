Юрий Ткач очень харизматичных и талантливый юморист, поэтому к нему всегда приковано внимание тысяч поклонников. Артист старается всегда веселить новым контентом.
Так, в этот раз Юрий решил показать украинцам, о чем давно мечтал. Короткий ролик он опубликовал на своей странице в социальной сети instagram.
Стоя на стадионе Ткач сначался извинился,3 а потом во весь голос прокричал известную кричалку футбольных фанатов «Путин Х**ло».
"Извините, давно мечтал это сделать 😂😂😂", - признался Ткач.
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Украинцев удовлетворило увиденное и они предложили Юрию Ткачу запускать новый флешмоб.
"Не извиняйся, все же по делу 😁", "БАААТЬ, я тоже так хочу!!!! Научишь?", "Пересмотрела раз 10", " Запускайте флешмоб!", "Супер", - пишут в сети.
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