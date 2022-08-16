Известный украинский актер и юморист, звезда "Квартал 95" Юрий Ткач продемонстрировал, что давно мечтал сделать.

Юрий Ткач очень харизматичных и талантливый юморист, поэтому к нему всегда приковано внимание тысяч поклонников. Артист старается всегда веселить новым контентом.

Так, в этот раз Юрий решил показать украинцам, о чем давно мечтал. Короткий ролик он опубликовал на своей странице в социальной сети instagram.

Стоя на стадионе Ткач сначался извинился,3 а потом во весь голос прокричал известную кричалку футбольных фанатов «Путин Х**ло».

"Извините, давно мечтал это сделать 😂😂😂", - признался Ткач.

Украинцев удовлетворило увиденное и они предложили Юрию Ткачу запускать новый флешмоб.

"Не извиняйся, все же по делу 😁", "БАААТЬ, я тоже так хочу!!!! Научишь?", "Пересмотрела раз 10", " Запускайте флешмоб!", "Супер", - пишут в сети.

Напомним, дочь Ткача из "Квартал 95" впечатлила талантом, мать все сняла на видео

А еще Politeka сообщала, что Ткач из "Квартал 95" с "чужой" женой и детьми устроил отдых прямо в квартире

Также Politeka писала, что жена Ткача из "Квартал 95" "заставила" дочь крутит мяч на пальце ради эффектного кадра