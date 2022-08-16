С самого начала полномасштабной войны против Украины певица Ирина Федишин собирает средства для тех, кто защищает нас на фронте.Так, в апреле на деньги от монетизации песни «Расстрелянная весна» вокалистка приобрела и передала автомобиль для нужд украинской армии.

Сейчас в своей Инстаграм-аккаунте Федишин показа, как оккупанты расстреляли эту машину, однако, к счастью, никто из украинских бойцов не пострадал.

"Господи, спасибо тебе, что уберег наших защитников 🙏 Когда мне приходят такие фото от ребят, сердце замирает. авто, которое было куплено за средства от монетизации песни «Расстреляна весна» (Буча) попало под обстрел. Несмотря на такие повреждения, все ребята остались живы 🙏", - сообщила Федишин.

Певица призвала украинцев не уставать помогать вооруженнм силам, ведь им как никогда нужна наша поддержка.

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