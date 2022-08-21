Лилия Ребрик, известная украинская телеведущая, рассказала о непростом решении для себя и родителей, но при этом побаловала детей.

Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая была ведущей утреннего шоу на телеканале "Украина" захватила внимание украинцев новым образом в черном платье с вырезом. Также ведущая рассказала о танцах для детей, которые помогают малышам разбавить свои будни.

«Не решались сами очень долго, совещались с родителями наших воспитанников, делали опрос здесь в instagram и решили - Студия Дикого снова открывается. Мы возобновляем занятия по танцам с сентября и объявляем набор в разные группы.

Между прочим, тренер – идеальный 🥰: именно он меня и научил танцевать! И еще – в планах также – группа для взрослых: будем снимать психологическое напряжение латиноамериканскими танцами или dance-фитнесом. А может, и тем, и тем! Ну и обещаю, что тоже присоединюсь к этим занятиям – психологи говорят: боль, отчаяние и депрессию нужно снимать движениями!» - высказалась Лилия.

Также телезвезда поделилась очаровательным черно-белым фото, а в подписи к нему рассказала о мечтах. По ее словам, сейчас конечно же ее самая большая мечта, как и у всех украинцев – победа. Чтобы снова чувствовать себя в безопасности, чтобы спокойно отводить детей в школу.

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