Огромная разница в возрасте (27 лет) между Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным не помешали паре завести детей.
Воспользовавшись услугами суррогатной матери в 2013 году появились двойняшки Лиза и Гарри. На момент их рождения Пугачевой уже было 64 года, а Галкину - 37. Артистка заморозила яйцеклетки 12-ю годами ранее.
Тогда личность женщины скрывали, однако сейчас российские СМИ якобы рассекретили имя суррогатной матери - это некая Елена Ширинина из Казани. Женщине на тот момент было 30 лет, и она знала, для кого вынашивает детей, поэтому отдала без колебаний.
«Когда Бог дает возможность, физическое состояние, то почему бы нет? Может, я такой человек, но мне не было тяжело отдавать детей, потому что я знала, что приношу таким образом им счастье», — объяснила Елена свой поступок.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Может ли война закончиться до нового года и какими следующие месяцы: The Guardian дала 5 сценариев
Терпение лопнуло: существует вероятность участия армий стран Европы в войне
ВСУ перемалывают россиян, наступление врага достигает кульминации: "Отбили территорию больше, чем Дания"
"Боже, как жалко": трагически оборвалась жизнь украинского депутата, появились кадры с места
Шоумен Максим Галкин четко обозначил свою позицию по войне против Украины. Он осудил преступный режим Кремля, в своих соцсетях постоянно рассказывает об ужасах войны. В россии на Галкина объявили настоящую охоту. На него даже завели уголовное дело, комика обвиняют в распространении так называемых фейков об армии рф.
Напомним, Пугачева в комбинезоне похвасталась моложавым видом: "Ох и хороша чертовка"
Как сообщала Politeka, "Стоя аплодируют": Горбунов рассказал об историческом решении в пользу Украины, видео.
Также Politeka писала, что Максим Галкин оставил Пугачеву с детьми в Латвии и уехал: "Помашем ручкой папе"