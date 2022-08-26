В сети показали фото женщины, которая выносила двойняшек Лизу и Гарри для певицы Аллы Пугачевой, и Максима Галкина.

Огромная разница в возрасте (27 лет) между Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным не помешали паре завести детей.

Воспользовавшись услугами суррогатной матери в 2013 году появились двойняшки Лиза и Гарри. На момент их рождения Пугачевой уже было 64 года, а Галкину - 37. Артистка заморозила яйцеклетки 12-ю годами ранее.

Тогда личность женщины скрывали, однако сейчас российские СМИ якобы рассекретили имя суррогатной матери - это некая Елена Ширинина из Казани. Женщине на тот момент было 30 лет, и она знала, для кого вынашивает детей, поэтому отдала без колебаний.

«Когда Бог дает возможность, физическое состояние, то почему бы нет? Может, я такой человек, но мне не было тяжело отдавать детей, потому что я знала, что приношу таким образом им счастье», — объяснила Елена свой поступок.

Шоумен Максим Галкин четко обозначил свою позицию по войне против Украины. Он осудил преступный режим Кремля, в своих соцсетях постоянно рассказывает об ужасах войны. В россии на Галкина объявили настоящую охоту. На него даже завели уголовное дело, комика обвиняют в распространении так называемых фейков об армии рф.

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