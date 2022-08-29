Как пишет Politeka.net, в своем Instagram-блоге в разделе Stories нотариус Кристина Горняк выложила несколько интересных кадров и поделилась своими мыслями.
На первом снимке жена телеведущего умостила на диване перед камином в гостиной. Она не забыла похвастаться своими стройными ногами.
«У родителей всегда отдыхаешь душой, полежала себе на диване, а потом пошла и…», - рассказала фолловерам Кристина.
На втором снимке Горняк продемонстрировала вкусняшку – ягоды на тарелочке.
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«Нарвала себе», - отметила она.
Родители Кристины Горняк имеют частный дом в селе Горбовичи в Бучанском районе.
Напомним, что пока жена Остапчука отдыхала с подругами в Европе, сам телеведущий не раз навещал свою тещу в загородном доме и помогал ей по хозяйству.
Сейчас Владимир Остапчук находится не в Украине, шоумен впервые за полгода смог увидеться с детьми, прилетев к ним в Канаду.
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