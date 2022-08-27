Украинский телеведущий Владимир Остапчук уехал из Украины и проводит время со своими наследниками от первого брака.

37-летний телеведущий Владимир Остапчук сейчас находится не в Украине, шоумен впервые за полгода смог увидеться с детьми, прилетев к ним в Канаду.

В своем Instagram-блоге в разделе сторис Владимир показал, что сейчас проводит время с Эмилией и Эваном на пляже. В геолокации указано Торонто, Канада.

Телеведущий решил никак не подписывать кадры, ограничившись красными сердечками.

Отметим, что это первый раз, когда Владимир Остапчук смог увидеться с детьми, ему даже не позволяли общаться с наследниками, так как бывшая жена заблокировала его во всех соцсетях. Недавно шоумен даже получал угрозы от отца Елены Войченко.

В тоже время новая супруга Владимира Остапчука нотариус Кристина Горняк уже успела вернуться в Украину из Европы, куда уехала со своими подругами.

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