Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Звезда с 2020 года женат на нотариусе Кристине, которую взял в жены сразу же после развода с Еленой Войченко. После начала войны Остапчук отправился в тероборону, после чего он служил в полиции. А Кристина занялась благотворительностью и волонтерством, помогая нуждающимся украинцам, которым отправляла продукты. А недавно жена Остапчука после длительного отпуска в Европе вернулась обратно в Украину. Владимир же наоборот покинул страну, отправившись в Канаду. Как известно, там находятся его дети и бывшая супруга. Владимир не общался с ними с начала войны даже по телефону и наконец--то смог только сейчас встретиться.
Кристина, как и звездный муж, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз поделилась своей детской фотографией, где позировала в платье у елки.
"Кто это блонда? Куда делся курносый носик? А ручки какие толстенькие. Что по сандалям?", - написала Кристина.
Напомним, жена Остапчука неожиданно вернулась в Украину, пока ее супруг находится вдали от дома
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Мощная стихия ударила по Украине, появились кадры града: чего ждать от погоды дальше
Победитель "Голос країни" Лазановський обратился за помощью, певцу негде жить: "Не знаю, как..."
Самая богатая певица Украины неожиданно попросила о помощи: "Боже милосердный..."
Жена продюсера "Квартал 95" неожиданно обратилась к украинцам: "Каждый из нас должен..."
А еще Politeka сообщала, что расстроенная жена Остапчука отчаялась после встречи с мошенником
Также Politeka писала, что мошенник добрался до жены Остапчука, она срочно обратилась к украинцам