Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Звезда с 2020 года женат на нотариусе Кристине, которую взял в жены сразу же после развода с Еленой Войченко. После начала войны Остапчук отправился в тероборону, после чего он служил в полиции. А Кристина занялась благотворительностью и волонтерством, помогая нуждающимся украинцам, которым отправляла продукты. А недавно жена Остапчука после длительного отпуска в Европе вернулась обратно в Украину. Владимир же наоборот покинул страну, отправившись в Канаду. Как известно, там находятся его дети и бывшая супруга. Владимир не общался с ними с начала войны даже по телефону и наконец--то смог только сейчас встретиться.

Кристина, как и звездный муж, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз поделилась своей детской фотографией, где позировала в платье у елки.

"Кто это блонда? Куда делся курносый носик? А ручки какие толстенькие. Что по сандалям?", - написала Кристина.

Напомним, жена Остапчука неожиданно вернулась в Украину, пока ее супруг находится вдали от дома

А еще Politeka сообщала, что расстроенная жена Остапчука отчаялась после встречи с мошенником

Также Politeka писала, что мошенник добрался до жены Остапчука, она срочно обратилась к украинцам



