Артисты «Квартал 95» Евгений Кошевой и Александр Пикалов оказались среди украинских звезд, награжденных орденами, и вот выяснилось, за что.

Напомним, соответствующий указ Президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 августа .

Так, согласно тексту, почетные награды известные украинцы получили за заслуги в укреплении государственности и отстаивания территориальной целостности, весомый вклад в развитие общественной жизни и отстаивание интересов Украины. Кошевой и Пикалов были награждены орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Награждение вызвало большой резонанс в обществе и в Офисе президента решили объяснить, за что именно звезды «Квартал 95» получили награды.

Так, в комментарии изданию "НВ" в ОП сообщили, что награждение Кошевого и Пикалова и ряд других представителей шоу-бизнеса обосновано несколькими факторами.

«Во-первых, мощной волонтерской деятельностью команды «Студия «Квартал 95» и других звезд украинского шоу-бизнеса, также указанных в указе, на протяжении многих лет с 2014 года в целом и с февраля 2022 года, в частности», - заявили журналистам в пресс -службе ОП.

Еще одним фактором, повлиявшим на решение наградить артистов, стали "многочисленные концерты и выступления перед украинскими военными в действующих воинских частях в Николаеве, Харькове, Днепропетровщине и других городах, где проходят боевые действия".

Речь идет о более чем 140 выступлениях.

«Всесторонняя волонтерская поддержка наших защитников, благотворительные концерты в разных странах мира, средства из которых были перечислены на нужды ВСУ, медийная активность в защиту интересов нашего государства и т.д. — это все мощное медийное оружие на информационном фронте, которое очень важно для нашей общей победы в этой войне», - подчеркнули в ОП.

Напомним, что Настя Каменских вернулась в Украину без Потапа.

Также сообщалось, что супруга продюсера "Квартал 95" показала редкое фото с мужем и сыном.