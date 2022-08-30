Артисты «Квартал 95» Евгений Кошевой и Александр Пикалов оказались среди украинских звезд, награжденных орденами, и вот выяснилось, за что.
Напомним, соответствующий указ Президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 августа .
Так, согласно тексту, почетные награды известные украинцы получили за заслуги в укреплении государственности и отстаивания территориальной целостности, весомый вклад в развитие общественной жизни и отстаивание интересов Украины. Кошевой и Пикалов были награждены орденом "За заслуги" ІІІ степени.
Награждение вызвало большой резонанс в обществе и в Офисе президента решили объяснить, за что именно звезды «Квартал 95» получили награды.
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Так, в комментарии изданию "НВ" в ОП сообщили, что награждение Кошевого и Пикалова и ряд других представителей шоу-бизнеса обосновано несколькими факторами.
«Во-первых, мощной волонтерской деятельностью команды «Студия «Квартал 95» и других звезд украинского шоу-бизнеса, также указанных в указе, на протяжении многих лет с 2014 года в целом и с февраля 2022 года, в частности», - заявили журналистам в пресс -службе ОП.
Еще одним фактором, повлиявшим на решение наградить артистов, стали "многочисленные концерты и выступления перед украинскими военными в действующих воинских частях в Николаеве, Харькове, Днепропетровщине и других городах, где проходят боевые действия".
Речь идет о более чем 140 выступлениях.
«Всесторонняя волонтерская поддержка наших защитников, благотворительные концерты в разных странах мира, средства из которых были перечислены на нужды ВСУ, медийная активность в защиту интересов нашего государства и т.д. — это все мощное медийное оружие на информационном фронте, которое очень важно для нашей общей победы в этой войне», - подчеркнули в ОП.
Напомним, что Настя Каменских вернулась в Украину без Потапа.
Также сообщалось, что супруга продюсера "Квартал 95" показала редкое фото с мужем и сыном.