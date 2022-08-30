Настя Каменських зізналася, що її засмучують образи на адресу її чоловіка Потапа, який нині перебуває не в Україні.

Нагадаємо, зіркове подружжя Потап і Настя Каменських залишило Україну за кілька днів до початку повномасштабного військового вторгнення і опинилося в Іспанії. Після цього, незважаючи на те, що подружжя брало участь у благодійних концертах та збирало гроші на допомогу Україні, у них з'явилося чимало хейтерів. Особливо на адресу Потапа.

"Мене це обурює, засмучує, бо це завжди на руку нашому ворогові. Але мені хотілося б сказати всім людям, які вважають, що хтось там щось не доробив. Дивіться, у цей момент, коли людина хоче написати щось погане про свого ж співвітчизника, краще написати пост, що у нас війна", - звернулася Каменських до тих, хто пише їм гнівні коментарі.

Також Каменських запевнила, що не збирається ні перед ким виправдовуватись, а краще закатає рукави і працюватиме. Також співачка закликала українців бути єдиними та допомагати один одному.

Нагадаємо, Каменських повернулася до України, а Потап поки що залишається в Іспанії, де закінчує роботу над проектами.

У червні у Потапа паралізувало половину обличчя. Як з'ясувалося, український артист застудив лицьовий нерв. Не маючи можливості ні співати, ні нормально говорити, український артист збирав гроші на допомогу Україні, просто вийшовши до глядачів до зали з картонною коробкою в руках.

Також повідомлялося, що Каменських здивувала виглядом на новому відео.

Крім того, Politeka.net писала про емоційне звернення Потапа до українців.