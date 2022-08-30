Актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук поділилася рідкісним фото з чоловіком та сином.

Ганна вжен тривалий час живе у шлюбі з продюсером Олександром Божковим, разом вони виховують двох дітей. 2015 року у пари народився син Гліб, а в 2020 – Микита.

Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram артистка вирішила поспілкуватися з шанувальниками. Саліванчук поцікавилася в підписників, як вони збираються провести останній день літа, та прокоментувала їхні відповіді.

Так, наприклад, акторка показал світлину, на якій разом з Божковим позує на природі, при цьому чоловік тримає на плечах молодшого сина. Ганна розповіла, як тепер виглядає їхній родинний відпочинок.

"Ось мій командир. Наш відпочинок тепер залежить від дітей. Куди вони курсують, туди і ми", — зізнається зірка.

Також Саліванчук відповіла на питання, звідки бере цікаві рецепти, якими регулярно ділиться з шанувальниками.

"Я люблю поїсти, моя сім'я любить, і мама смачно готувала і ніколи не дозволяла мені готувати. А коли забороняють, то навпаки дуже хочеться", — розповідає дружина продюсера "Квартал 95"!.

Ганна також додала, що зараз у неї залишається мало часу на читання: "Я теж хочу, але з двома дітьми мало часу лишається на книги".

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