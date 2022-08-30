Новые кадры, как Алла Борисовна гуляет по Москве со своим другом российским дизайнером Игорем Гуляевым появились на странице Гарри Галкина в Инстаграм.
Примадонна зашла в бутик Гуляева, где ее подловили журналисты и сказали, что она хорошо выглядит.
«Почему мне плохо выглядеть? Я отдыхала, лечилась, мне очень хорошо», - рассказала на камеру Алла Борисовна.
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«Действительно - выглядит шикарно!!! Возраст — это что-то, не имеющее значения, если вы не сыр))», - говорится в подписи к видео.
"Аллочка, с приездом домой, обожаю Вас",
"Наша дорогая Аллочка!",
"С приездом, Алла Борисовна! ❤️❤️❤️",
"Женщина на все времена", - пишут в сети.
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