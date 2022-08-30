Примадонна Алла Пугачева решила вернуться в россию через полгода отсутствия в стране, однако без Максима Галкина и детей.

Новые кадры, как Алла Борисовна гуляет по Москве со своим другом российским дизайнером Игорем Гуляевым появились на странице Гарри Галкина в Инстаграм.

Примадонна зашла в бутик Гуляева, где ее подловили журналисты и сказали, что она хорошо выглядит.

«Почему мне плохо выглядеть? Я отдыхала, лечилась, мне очень хорошо», - рассказала на камеру Алла Борисовна.

«Действительно - выглядит шикарно!!! Возраст — это что-то, не имеющее значения, если вы не сыр))», - говорится в подписи к видео.

"Аллочка, с приездом домой, обожаю Вас",

"Наша дорогая Аллочка!",

"С приездом, Алла Борисовна! ❤️❤️❤️",

"Женщина на все времена", - пишут в сети.

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