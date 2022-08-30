Кума Дзидзьо Ольга Цибульская показала, как собирает вещи перед возвращением домой.

Популярная певица, Оля Цибульская постоянно общается с поклонниками в Инстаграм сторис. Она размещает для фолловеров свежие публикации иделится всем интересным из своей жизни.

Недавно она записала эмоциональную «историю», где показала, как собирает вещи перед возвращением в столицу.

Артистка не представляет, как собрать полгода жизни, запихнуть в коробки и сумки и перевезти в другое место.

«Возвращаемся в Киев. Не представляю себе, как сложить снова всю жизнь в сумку?», - поразмышляла она.

В следующем сторис Цибульская показала беспорядок в квартире, везде разбросаны вещи и игрушки.

В частности, в спальне на супружеское ложе была навалена одежда, которую нужно было упаковать в чемоданы.

Отметим, что из Киева Оля Цибульская уехала еще в феврале, после трех ночей в подвале. Все эти месяцы она жила на западе Украины с сыном и мужем.



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